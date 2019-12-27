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27 декабря • обновлено в 14:21
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В Украине появится 1 млн новых рабочих мест: Кабмин поддержал важную реформу

2.6т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет в Украине появится около 1 миллиона новых рабочих мест.

Это станет возможным благодаря реформе рынка труда, которую одобрил Кабинет министров. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

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В частности, законопроект о труде предусматривает 5 ключевых нововведений:

  • сохранение и расширение социальных прав работников;

  • увеличение количества легальных рабочих мест;

  • равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

  • повышение доходов работников по всей Украине;

  • гармонизация украинского законодательства с европейским.

"Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет в Украине появится около 1 миллиона новых рабочих мест

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет в Украине появится около 1 миллиона новых рабочих мест

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 тысяч гривен, то в оптимистическом может быть до 18 тысяч гривен.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

В то же время минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 гривни. Таким образом, минималку повысят всего на 540 гривен.

При этом на 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников. В частности, учителям выплаты повысят на 9%, а полицейским и Нацгвардии – на 10%.

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Автор
Виктор Калиненко
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
По щучьему велению, по Гончарука хотению, появись миллион рабочих мест!
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
Про выплату 17 млрд долларов внешнего долга в будущем году Гончарук ничего не сказал? Промпроизводство падает на 9,3% к ноябрю прошлого года, т.е. десятая часть занятых в производстве потеряли работу или находятся в не оплачиваемом отпуске. Продажа земли не перезапустит экономику, лишь сгладит падение.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Откроются новые заводы по выпуску вышиванок и жовто блакiтной краски?
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