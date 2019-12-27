В Украине появится 1 млн новых рабочих мест: Кабмин поддержал важную реформу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет в Украине появится около 1 миллиона новых рабочих мест.

Это станет возможным благодаря реформе рынка труда, которую одобрил Кабинет министров. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, законопроект о труде предусматривает 5 ключевых нововведений:

сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

"Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет в Украине появится около 1 миллиона новых рабочих мест

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 тысяч гривен, то в оптимистическом может быть до 18 тысяч гривен.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

В то же время минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 гривни. Таким образом, минималку повысят всего на 540 гривен.

При этом на 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников. В частности, учителям выплаты повысят на 9%, а полицейским и Нацгвардии – на 10%.

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