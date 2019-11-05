Субсидии, школа, медицина: Гончарук озвучил цели правительства на 2020 год

Премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 5 ноября, представил доработанный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

"Сформировать бюджет развития в нынешних условиях – задача не из простых. Тем более, этот и следующий год – пиковые с точки зрения погашения и обслуживания наших внешних обязательств. Для обеспечения надлежащего уровня социальной поддержки и социальной защиты вся наша работа направлена на повышение социальных стандартов и благосостояния каждой украинской семьи", – подчеркнул Гончарук, сообщает "Правительственный портал".

Премьер-министр отметил, что формирование доходной части государственного бюджета впервые происходит без повышения налогов, но с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долговую нагрузку на страну.

"Мы будем больше зарабатывать внутри страны – за счет реформ, приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков. Закладываем средства на развитие, в частности региональное: дороги, инвестиционные проекты. На оборону и безопасность в 2020 году предусмотрели 5,45% от ВВП. Увеличивать эффективность начали с себя – сокращаем расходы на аппарат на 10%", – отмечает он.

Ко второму чтению в парламенте правительство обновило ряд расходов.

Медицина

В 2020 году экстренная медицина получит +109% финансирования, кроме этого, государство будет компенсировать стоимость родов, лечения инсульта/инфаркта и тому подобное.

Всего на экстренную помощь в 2020 году правительство предусмотрело 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн на кареты скорой +1 млрд на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году.

Программа "доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд грн, а это в три раза больше, чем в 2019 году.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд, а это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

На лечение за рубежом, прежде всего речь идет о трансплантации, заложены 1,09 млрд, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Социальное обеспечение.

47,6 млрд грн на субсидии;

822 млн грн на предоставление правовой помощи гражданам (на 90 млн грн больше, чем в 2019 году);

246 млн грн – социальная адаптация ветеранов АТО/ООС, что почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Образование.

Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд грн на программу "Способная школа для лучших результатов"

Правительство заложило в 2020 году 1,4 млрд на программу "Новая украинская школа", что больше на 200 млн грн, чем в 2019 году.

Еще 259 млн грн – на развитие учебно-практических центров профтехобразования, что более чем на 200 млн грн больше, чем в 2019 году.

Впервые 21 тыс. грн – ежегодная денежная поддержка для молодых учителей (стаж до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности в сельских школах.

Креативные индустрии и культура

На креативные индустрии и развитие культуры правительство заложило на 23% больше, чем в 2019 году – 5,1 млрд грн.

Впервые заложена программа мобильности молодежи – 500 млн грн.

Впервые предусмотрены расходы. на раскрытие туристического потенциала – 240 млн грн.

Итоги презентации Государственного бюджета на 2020 год

7,4 млрд грн на Государственный фонд регионального развития.

2 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов.

1,8 млрд грн на национальные инвестпроекты +22,6 млрд грн планируется привлечь дополнительно от международных партнеров.

73,7 млрд грн на инфраструктуру (для сравнения в 2019 году это было 54 млрд грн).

Премьер-министр представил доработанный проект Государственного бюджета Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4 723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2 102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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