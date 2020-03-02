Гончарук отреагировал на возможные отставки ряда министров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров думает о способах усиления правительства.

"Это командное решение, которое зависит от президента", – сообщил Гончарук на пресс-конференции по итогам заседания правительства в понедельник, 2 марта. Таким образом он прокомментировал информацию о возможном увольнении четырех министров.

"Какое будет окончательное решение – я бы не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Комментировать кого мы хотим заменить – немножко рано", – подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что не хочет комментировать слухи и домыслы. Премьер добавил, что сразу сообщит СМИ, когда появится какая-то конкретика.

В частности, накануне появилась информация, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены четыре новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Также ожидается ротация премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по промышленности. Об этом сообщили источники в руководстве "Слуги народа".

Cтало известно, что главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестные пока и кандидатуры на глав Министерств здравоохранения и социальной политики.

Премьер заявил, что увольнения министров – это командное решение, которое зависит от президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы резко высказались за отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

СМИ сообщили, что Гончарук подал в отставку, однако глава ВРУ Дмитрий Разумков все опроверг.

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