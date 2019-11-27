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29 ноября • обновлено в 11:52
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Коммуналку никому не отменят: Гончарук открестился от обещания Зеленского

28.3т
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Кабинет министров не намерен выполнять обещание президента Владимира Зеленского об отмене оплаты коммунальных услуг для украинцев старше 70 лет.

Позицией правительства по этому вопросу премьер-министр Алексей Гончарук поделился с журналистами в ходе брифинга в среду, 27 ноября, пишет "Страна".

По его мнению, необходимо сделать так, чтобы тарифы стали посильными для всех украинцев, а не отменять коммуналку для отдельных категорий граждан.

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Гончарук открестился от обещания Зеленского по коммуналке

Гончарук открестился от обещания Зеленского по коммуналке

"У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть, и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим с того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается, независимо от возраста", – заявил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, идею отменить коммуналку для пенсионеров старше 70 лет Зеленский озвучил еще в июле 2019 года. Тогда он заявлял, что она будет реализована, когда в стране появится новое правительство.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги Кабинет министров Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Тогда он заявлял, что она будет реализована, когда в стране появится новое правительство..." - ну, говорить и ДЕЛАТЬ это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Каждой бабке по молодому парню.каждому деду по телочке ! И хлеба с маслом сколько ,глотку влезет
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1
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Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
а 66% ждут и надеются....что вот он ..золотой дождь,обещанный новым гарантом прольётся на их головы......смердючим водопадом....
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Бровкиг Иван, золотой дождь был обещан мaйдayнной плесенью и Шоколадным Хряком. Ты всё ещё ждёшь? :о)))))))))
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