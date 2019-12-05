Гончарук назвал сроки запуска онлайн-аукционов по продаже леса

Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта продажи древесины через систему электронных аукционов "Прозорро. Продажи".

Проект продлится с апреля 2020 года до апреля 2021, сообщает "Правительственный портал".

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины.

Также, на заседании правительства приняли решение о введении единого электронного учета древесины. Ожидается, что это позволит проанализировать внутренний рынок потребления и помешает неконтролируемым незаконным рубкам леса.

Электронный учет также является инструментом борьбы с непрозрачными продажами древесины и средством усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

"Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине. А это – рабочие места, добавленная стоимость от производства и, главное, уменьшение коррупции", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что проект поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 октября Государственное агентство лесных ресурсов Украины разработало онлайн-карту рубок леса, которая работает в пилотном режиме и распространяется на три области.

11 ноября к проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили уже шесть областей – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую, Киевскую, Волынскую и Тернопольскую.

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