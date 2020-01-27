Гончарук анонсировал масштабное строительство дорог в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине уже с 1 марта стартует масштабное строительство дорог.

"Я хочу обратиться ко всем органам государственной власти. У нас задача задекларирована – с 1 марта должно начаться масштабное строительство. То есть, настолько быстро, насколько погода нам позволит, мы должны выйти и строить", – сообщил Гончарук на презентации планов работы Укравтодора “Дороги UA 2020”.

По его словам, правительство намерено отремонтировать и построить за год не менее 4 тыс. километров дорог местного и государственного значения. Для этого в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн на этот год.

"Мы со стороны органов государственной власти попробуем все процедуры, тендеры, бумажки, проекты завершить до этого момента. Конечно, не по всем объектам, потому что там есть определенная логика, но по достаточному количеству, для того чтобы загрузить все имеющиеся мощности", – отметил Гончарук.

Премьер добавил, что Украине необходимы качественные дороги, поскольку без них не может быть стремительного экономического роста.

"Чем быстрее мы построим хорошие дороги, тем быстрее будет расти наша экономика, тем быстрее мы сможем себе позволить повышать социальные стандарты. Дороги – это еще и рабочие места, налоги", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине уже с 1 марта стартует масштабное строительство дорог

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!