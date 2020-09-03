Гончаренко опроверг слова Зеленского о том, что в фонде COVID еще остались деньги

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") заявил, что фонд борьбы с коронавирусом уже исчерпан, а слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в нем есть деньги, не соответствуют действительности.

По его словам, средства уже распределены до копейки, хотя физически еще не перечислены. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что слова Зеленского лишь свидетельствуют, что глава государства не понимает, как работает бюджет.

"Если деньги уже распределены в другие ведомства, то их уже невозможно вернуть просто потому, что вы так этого захотели. Поезд ушел. Вам рассказывают, что деньги еще физически не перечислены. Но контракты уже заключены, и, например, дороги, на которые вы перебросили деньги, уже строятся. А оплата будет по окончании работ, но она уже неизбежна ", – пояснил Гончаренко.

Он опубликовал таблицу, согласно которой все 65,9 млрд грн из фонда были распределены, а в графе "Остаток средств фонда" стоит 0.

На что пошли средства фонда (грн):

Помощь гражданам, в частности, пожилым людям – 1,106 млрд;

На Фонд социального страхования – 9,484 млрд;

На мероприятия, направленные на предотвращение и распространению, локализацию и ликвидацию вспышек COVID-19 – 46,187 млрд, из них на ремонт и строительство дорог – 35 млрд;

Доплата медикам и работникам МВД – 8,656 млрд;

Восстановление расходов государственного бюджета и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенными в связи с созданием фонда борьбы с COVID-19 – 524 млн.

"Всего распределено расходов – 65959318,53 грн. Остаток средств фонда – 0,00 грн", – говорится в конце таблицы.

На что пошли деньги из фонда борьбы с COVID Telegram / Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение из Фонда 2,6 млрд грн на выплаты МВД.

Также из Фонда 14,5 млн грн попросила выделить уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Из них 3,5 млн грн планировалось потратить на создание сайта.

По состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде почти закончились. Там оставалось 3,2 млрд грн.

31 августа и.о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что в фонде "не осталось ни копейки".

2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Фонде есть средства, а информация, что он пуст, не соответствует действительности.