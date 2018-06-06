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Увольнение Данилюка: выяснилось, есть ли голоса

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В Верховной Раде Украины есть голоса за отставку министра финансов Александра Данилюка.

Об этом OBOZREVATEL сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина.

"То, что я слышала в парламенте, - большинство депутатов будут голосовать за отставку Данилюка", - сказала Южанина.

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Кто может занять кресло министра, нардеп пока не знает.

"Пока никаких кандидатур нет. Все это только что произошло. Думаю, что пока исполнять обязанности министра будет заместитель Оксана Маркарова", - считает Южанина.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

Место
Украина
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