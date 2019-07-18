"Голос" Вакарчука чесно отчиталась о том, сколько денег потратила на рекламу

Партия Святослава Вакарчука "Голос" подала в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК) и Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) финансовый отчет за 21 июня - 10 июля.

Как сообщает пресс-служба партии, на текущий счет избирательного фонда поступило 78 млн грн со счета партии "Голос". Общие расходы избирательного фонда составляют 71,5 млн грн.

Отмечается, что больше всего потратили на рекламу на телевидении и радио – 54,1 млн грн. Изготовление печатных материалов предвыборной агитации, видео и аудиозаписей обошлось в 3,8 млн грн.

"Голос" потратила на продвижение в диджитал 1,5 млн грн. Реклама на внешних носителях обошлась в 9,4 млн грн. Оплата услуг предвыборной агитации, транспортные услуги, аренда помещений, изготовления печатных материалов составила 2,6 млн грн. Прочие расходы составили 500 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Голос" поддержал украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

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