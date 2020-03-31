ГНС: Свои доходы задекларировали уже более 134 тысячи украинцев

По состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 20,4 млрд грн, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует ГНС.

"Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет 443 млн грн, прирост по сравнению с прошлым годом – 69 млн грн (по состоянию на 23.03.2019 – 374,0 млн грн), или 18%. Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн, или на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года", – сказано в сообщении.

В Государственной налоговой службе отметили, что по уровню задекларированных доходов больше декларировали киевляне (6,1 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,2 млрд грн), Харьковской, Львовской и Одесской областей (более 1 млрд грн).

При этом, как подчеркнули в налоговой, высокие темпы прироста задекларированных доходов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наблюдаются в Донецкой области (195%) и Винницкой (174%).

"Относительно уровня определения налоговых обязательств, то первенство принадлежит столице – к уплате задекларировано 138,3 млн грн налоговых обязательств, Одесская область получит почти 33 млн грн, Запорожская – 30 млн гривен", – добавили в налоговой.

Также в ГНС обратили внимание, что о том, как правильно заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан, можно узнать в специальном видеоуроке.

Налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами. В частности, третий видеоурок посвящен тому, как подать запрос на получение справки о доходах. Этот документ нужен, в том числе, и для заполнения деклараций госслужащих.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса в период проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за отчетный (налоговый) 2019 до 1 июля 2020 года.

В свою очередь, налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, должны быть оплачены до 1 октября 2020 года.

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