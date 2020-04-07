ГНС: Поступления от акцизного налога на спирт выросли почти в 8 раз

В марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления от акцизного налога в бюджет на общую сумму 5,88 млрд грн.

Об этом сообщает ГНС.

В частности, 5,583 млрд грн поступило от подакцизной продукции, произведенной на территории Украины, и 305,5 млн грн – от импортируемой. Таким образом, выполнение индикативных показателей, установленных росписью Министерства финансов Украины, составили 101,3% и 106,7% соответственно.

"Усиление контроля за рынком подакцизных товаров приносит результат. Совместные мероприятия налоговиков и правоохранительных органов уже привели к значительному увеличению поступлений от акцизного налога. И мы на этом не останавливаемся. Ведь в условиях кризиса важна каждая гривна, которая может стать поддержкой для бизнеса и населения в это непростое время", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что акцизный налог в Украине имеет значительный удельный вес в формировании госбюджета.

"На 78,7% этот показатель формирует табачная отрасль. В марте текущего года производителями табачной продукции обеспечен 4,39 млрд грн поступлений по акцизному налогу, что на 1,3 млрд грн больше, чем в марте 2019 года. Темп роста составил 142,4%. Такой показатель стал возможным благодаря комплексным мерам по борьбе с изготовлением и выявлением нелегальной продукции на рынке табачных изделий", – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в налоговой, поступления от акцизного налога от реализации ликеро-водочной продукции в марте составил 595,6 млн грн, что на 131,2% больше, чем в марте 2019 года. По акцизному налогу из спирта, то поступления сравнению с прошлым годом выросли почти в 8 раз и составили 61,4 млн гривен.

"Государственная налоговая служба выражает благодарность всем производителям подакцизной продукции, которые работают легально и обеспечивают страну бюджетными поступлениями", – подчеркнули в ГНС.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2020 налоговая вывела из тени 7,6 млрд грн НДС.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!