Гневный ответ на санкции: у Путина подтвердили план отказа от доллара

В России активно обсуждается план отказа от доллара в экономике, также ведется работа в этом вопросе по поручению президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил помощник российского лидера Андрей Белоусов, передают его слова "РИА Новости". По его словам, конкретные сроки принятия окончательного решения он назвать не может, но они "разные по разным вопросам".

"Есть поручение президента, конечно, ведется работа по нему… Разные сроки по разным (предложениям. — Ред.). Это очень комплексная задача", - отметил чиновник.

Также в пресс-службе Кабмина РФ, комментируя публикации в СМИ, отметили, что правительство прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября издание The Bell сообщили о том, что правительство России разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина. По их информации, этот документ через одну-две недели якобы должен утвердить премьер РФ Дмитрий Медведев.

Такие меры в России предложили принять в ответ на санкции США, которые ввели из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.