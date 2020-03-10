Россиян разозлил обвал рубля: в сети ополчились против Путина

В сети вспомнили известное высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что, Россия только выиграет от падения рубля, который в свою очередь вновь случился на днях.

OBOZREVATEL собрал наиболее интересные комментарии российских пользователей относительно состояния российской экономики.

Пользователь Исполком считает, что все "логично. Доходы бюджета увеличились, а материальное благосостояние людей рухнуло". "Можно и миллионы бибариков получать при стоимости батона хлеба в 300 000 рублей. Бюджет тогда будет вообще шикарным, при полностью обнищавшем народе. Поздравляю всех. Рубль сейчас торгуется на отметке 75 к баксу!", - написал пользователь.

Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал

Другой пользователь Alex4stage подчеркивает, что нефть упала к $35, и теперь в России можно забыть "идею бесплатных обедов для школьников, или про пенсии. "Или вспомнить и ввести новый побор. А еще скачок цен будет. Ведь в РФ за низкую цену нефти и провалы клептовласти расплачивается народ", - отметил он, добавив, что Путин не собирается экономить на олигархате.

Пользователь Double Trouble соглашается с предыдущими комментаторами, отмечая что в России ЗП в долларовом эквиваленте окажутся еще ниже. "Даже бомжи в Америке имеют больше долларов в месяц, чем у нас минимальная оплата труда", - заметил он.

Славка Польский иронизирует: "Красавец, люблю его, все правильно говорит! И ничего страшного, что население обнищало, экспортеры то наварились как всегда на народном обеднении... А вы говорите сказочник в экономике ничего не понимает... Старый советский прием: хочешь приукрасить ВВП продавай в штуках!!! То есть сейчас они будут утверждать, что продавать 100т нефти по $10 выгодней, чем продавать 10т по $100?!", - написал он.

Пользователь Лада Лада уверена, что в Кремле принудительно поднимают курсы доллара и евро за счет россиян, "Тормозив при этом экономику, промышленность и бизнес - это откровенный фол. Сборище политических недоумков, двоечников, спекулянтов, аферистов, воров и мошенников - все в одном стакане!", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во вторник, 10 марта, в момент открытия валютных торгов рухнул курс рубля. Это произошло на фоне рекордного с 1991 года падения цен на нефть.

Отметим, что Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки.

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