Аналитики дали финансовый прогноз на 2020 год

Эксперты из консалтингового агентства PwC сообщили, что в 2020 году мировую экономику ждет процесс "слоубализации", то есть замедления темпов роста.

По прогнозу экономистов, в этом году мировая экономика вырастет на 3,4%, что ниже прошлогоднего показателя в 3,8%, передает РБК.

При этом "источником оптимизма" остается показатель уровня сферы услуг. Например, в 2020 году ожидается, что экспорт услуг в мире достигнет 7 трлн долларов с сохранением лидерства США и Великобритании.

"Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики , которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних", – рассказал старший экономист PwC Баррет Купелян.

При этом в мире прогнозируется рост числа рабочих мест с "неравномерностью распределения". Ожидается, что страны "Большой семерки" увеличат число рабочих мест на 2 млн.

В 2020 году ожидается, что население Земли вырастет до 7,7 млрд человек. Больше всего прирост будет в Китае, Индии и странах Африки. Также число людей старше 60 лет в мире превысит отметку в 1 млрд.

Мировая экономика

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат экономических наук Александр Хмелевский сообщил, что курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 грн.

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