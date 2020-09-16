GlobalMoney начала тестировать новую функцию доступа к кошелькам

Платежная система GlobalMoney внедрила в тестовом режиме возможность идентификации кошельков при помощи bankID.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в мобильном электронном кошельке Global24 могут пройти идентификацию клиенты ПриватБанка, Монобанка, банка "Південний" и еще нескольких банков-партнеров с общей клиентской базой более 25 млн физических лиц. В ближайшее время планируется внедрение bankID НБУ для покрытия максимального количества клиентов", – сказано в сообщении.

В GlobalMoney подчеркнули, что на данный момент система электронных денег работает в штатном режиме в рамках действующего законодательства. Каждый пользователь будет заранее оповещен об изменениях, но уже сейчас может пройти идентификацию.

Международная Платежная система GlobalMoney на рынке с 2009 года и сконцентрирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями. Более 80% украинских электронных кошельков созданы в рамках системы электронных денег GlobalMoney. Среди партнеров компании GlobalMoney – банки ПриватБанк, Монобанк, банк "Альянс"; операторы Vodafone, "Киевстар", "Лайфселл", "Укрпочта", розничная сеть АЛЛО, сеть заправочных станций WOG и другие.

Напомним, 14 сентября на сайте НБУ было опубликовано Постановление No133 "Об утверждении Изменений к Положению об электронных деньгах". Это постановление предусматривает поднятие лимитов на суммы, находящиеся на пополняемых электронных кошельках пользователей, с 14 000 до 400 000 тысяч гривен. При этом вводится обязательная идентификация пользователей кошельков.

Вводятся дополнительные требования к банкам-эмитентам электронных денег для повышения уровня защиты пользователей. Так же изменения коснулись и порядка прохождения операций.

Отметим, что положения Постановления начнут работать только через 6 месяцев, а за это время участники рынка будут дорабатывать техническую часть, разработать необходимые документы, а также внести предложения об изменениях в правила электронных денег.