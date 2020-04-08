Главу "Укрзалізниці" уволят из-за "неоправданных ожиданий" - Криклий

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-брифинге 7 апреля, передает "Лига.нет".

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", – сказал он.

Желько Марчек info.uz.ua

Министр также пояснил приостановку конкурса на главу УЗ введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

29 января Кабинет министров согласовал увольнение Кравцова.

5 февраля Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Желько Марчека.

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