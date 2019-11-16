За что СБУ "взяла" главу "Укрэксимбанка": появилось пояснение

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, которого 16 ноября задержали в Киеве, подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконно чиновниками времен Виктора Януковича.

Возможно, он также незаконным путем вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, передает пресс-служба СБУ.

Судя по статьям, о которых идет речь в сообщении (ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса), расследование касается создания преступной организации, отмывании денег и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Александр Гриценко Економічна правда

В статьях говориться о таких нарушениях:

225 – создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп.

Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

209 – совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Часть 3-я статьи уточняет, что данные действия совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества

191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Действия, согласно 5-й части статьи, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

"Укрэксимбанк" inventure.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, сперва СМИ сообщали о "похищении" Александра Гриценко. Вскоре в СБУ заявили, что его задержали по поручению ГПУ по нескольким подозрениям.

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