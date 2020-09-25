В Тернополе на миллионной взятке задержали топ-налоговика и его сына: угрожали расправой

В Тернополе задержали заместителя начальника Тернопольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в области и его сына с другом, а также несколько человек из криминального мира.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что они требовали несуществующий долг в размере 40 тысяч долларов.

"При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры задержан начальник Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Тернопольской области и его сына – руководителя предприятия, а также еще двух человек по факту вымогательства (ч. 3, 4 ст. 189 УК Украины)", – сказано в сообщении.

По данным следствия, начальник налоговой инспекции вместе со своим сыном, привлекая двух представителей криминалитета, требовали у гражданина 40 тыс. долларов США за якобы присвоенную им продукцию во время его работы на предприятии, руководителем которого является сын чиновника. При этом они угрожали физической расправой ему и его семье.

Налоговик с сыном требовали взятку офис генпрокурора

При получении второй части "долга" в сумме 10 тыс. долларов США всех четырех человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты при проведении неотложных следственных действий.

По данным сайта "Тернополяни", речь идет о Евгении Воробце, его сыне Василие и друге сына Андрее.

Издание указывает, что задержание происходило в трех разных частях города – на площадке возле автозаправки возле завода "Ватра" и в частном секторе Тернополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области 24 сентября Государственная бюро расследований поймало "на горячем" одного из прокуроров Томаковского отдела Никопольского местной прокуратуры. По предварительной информации, мужчина требовал и получил 25 тыс. гривен за отмену постановления следственной полиции о закрытии уголовного производства.