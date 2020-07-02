Главу АМКУ Терентьева заставили уйти в отставку: СМИ подали противоречивую информацию

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев может уйти в отставку.

Об этом со ссылкой на информированный источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, возник конфликт, результатом которого стало соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим.

Агентство сообщило, что на момент публикации не смогло получить официальных комментариев от главы АМКУ.

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 миллиарда гривен, которую АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Также то, что Терентьев написал заявление об отставке, агентству УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 – 2019 Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Однако в четверг, 2 июля, Бутусов сообщил, что Терентьев отозвал свое заявление об отставке.

"Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать ее в повестку дня ни Верховной Рады Украины, ни профильных комитетов", – сказано в письме Терентьева на имя главы ВР Дмитрия Разумкова, фото которого опубликовал Бутусов.

Увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева Facebook Юрия Бутусова

В чем может быть причина конфликта

По мнению Бутусова, сделав этот шаг, Терентьев открыто выступил против Зеленского.

"Скорее всего, он получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба", – написал Бутусов.

Причина противостояния, по данным журналиста – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста, компанию "Тэдис".

"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против "Тэдиса", Зеленский по сути помогает "Тэдису" выиграть дело. Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "Слуги народа" превращается, скорее, в "Слугу двух господ", – подытожил Бутусов.

Увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева Facebook Юрия Бутусова

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