Главу АМКУ Терентьева заставили уйти в отставку: СМИ подали противоречивую информацию
Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев может уйти в отставку.
Об этом со ссылкой на информированный источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, возник конфликт, результатом которого стало соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим.
Агентство сообщило, что на момент публикации не смогло получить официальных комментариев от главы АМКУ.
Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 миллиарда гривен, которую АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".
Также то, что Терентьев написал заявление об отставке, агентству УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 – 2019 Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".
Однако в четверг, 2 июля, Бутусов сообщил, что Терентьев отозвал свое заявление об отставке.
"Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать ее в повестку дня ни Верховной Рады Украины, ни профильных комитетов", – сказано в письме Терентьева на имя главы ВР Дмитрия Разумкова, фото которого опубликовал Бутусов.
В чем может быть причина конфликта
По мнению Бутусова, сделав этот шаг, Терентьев открыто выступил против Зеленского.
"Скорее всего, он получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба", – написал Бутусов.
Причина противостояния, по данным журналиста – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста, компанию "Тэдис".
"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против "Тэдиса", Зеленский по сути помогает "Тэдису" выиграть дело. Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "Слуги народа" превращается, скорее, в "Слугу двух господ", – подытожил Бутусов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2017 года украинские правоохранители устроили масштабные обыски у табачного монополиста "Тедис Украина", которого подозревают в финансировании террористов "Л/ДНР".
В мае 2017 Печерский районный суд Киева отменил арест счетов дистрибуционной компании "Тедис Украина" в ПриватБанке и "Райффайзен Банке Аваль".
Тогда же по окончании проверки Госфинмониторинга второй транш штрафа в 300 млн грн, который наложили на табачного монополиста "Тедис-Украина", зачислили в Государственный бюджет Украины.
В июле 2017 следователи Генеральной прокуратуры установили, что деньги из компании "Тедис-Украина", подозреваемой в финансировании терроризма, выводились в структуру, которой руководили люди кума Путина Виктора Медведчука.
В феврале 2018 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев рассказал о ситуации на рынке табачных изделий после санкций и уголовных дел против компании "Тедис Украина".
В феврале 2018 Апелляционный хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Антимонопольного комитета в деле по злоупотреблению монопольным положением компании-дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".
В октябре 2018 года Окружной административный суд Киева в четверг, 3 октября, запретил Антимонопольному комитету штрафовать компанию "Тедис" и 4 крупнейших производителей табака в Украине.
В октябре 2019 года компания "Тедис Украина" и табачные производители заявили, что будут обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе в 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.