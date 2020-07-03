Главу АМКУ Терентьева отправили в отставку
Верховная Рада сняла с должности главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
Решение об этом было принято на заседании парламента в пятницу, 3 июля. Отставку поддержали 226 народных депутатов. Это минимально необходимое количество для принятия решения.
"Слуга народа" – 186;
ОПЗЖ – 23;
"Доверие" – 10;
внефракционные – 4.
Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 млрд грн, которую АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".
Также то, что Терентьев подает в отставку, агентству УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".
Позже стало известно, что Терентьев 2 июля отозвал свое заявление об отставке.
Однако в пятницу с трибуны Рады депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что Терентьев в пятницу написал новое заявление – которым отменил предыдущее – об отзыве заявления об отставке. То есть он оставил в силе первое заявление об отставке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2017 года украинские правоохранители устроили масштабные обыски у табачного монополиста "Тедис Украина", которого подозревают в финансировании террористов "Л/ДНР".
В мае 2017-го Печерский районный суд Киева отменил арест счетов дистрибуционной компании "Тедис Украина" в ПриватБанке и "Райффайзен Банке Аваль".
Тогда же по окончании проверки Госфинмониторинга второй транш штрафа в 300 млн грн, который наложили на табачного монополиста "Тедис-Украина", зачислили в Государственный бюджет Украины.
В июле 2017-го следователи Генеральной прокуратуры установили, что деньги из компании "Тедис Украина", подозреваемой в финансировании терроризма, выводились в структуру, которой руководили люди кума Путина Виктора Медведчука.
В феврале 2018 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев рассказал о ситуации на рынке табачных изделий после санкций и уголовных дел против компании "Тедис Украина".
В феврале 2018 Апелляционный хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Антимонопольного комитета в деле по злоупотреблению монопольным положением компании-дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".
В октябре 2018-го года Окружной административный суд Киева в четверг, 3 октября, запретил Антимонопольному комитету штрафовать компанию "Тедис" и 4 крупнейших производителей табака в Украине.
В октябре 2019 года компания "Тедис Украина" и табачные производители заявили, что будут обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе в 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.