Главу АМКУ Терентьева отправили в отставку

Верховная Рада сняла с должности главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Решение об этом было принято на заседании парламента в пятницу, 3 июля. Отставку поддержали 226 народных депутатов. Это минимально необходимое количество для принятия решения.

"Слуга народа" – 186;

ОПЗЖ – 23;

"Доверие" – 10;

внефракционные – 4.

Голосование за увольнение Юрия Терентьева Телеканал "Рада"

Голосование за увольнение Юрия Терентьева Телеканал "Рада"

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 млрд грн, которую АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Также то, что Терентьев подает в отставку, агентству УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Позже стало известно, что Терентьев 2 июля отозвал свое заявление об отставке.

Однако в пятницу с трибуны Рады депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что Терентьев в пятницу написал новое заявление – которым отменил предыдущее – об отзыве заявления об отставке. То есть он оставил в силе первое заявление об отставке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: