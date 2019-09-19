"Главный вызов XXI века": миру предрекли дефицит важнейшего ресурса

Мировые запасы песка, который является вторым по величине природным ресурсом после воды, истощаются.

Это становится дестабилизирующим фактором для развития, сообщил научный руководитель программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци, передает InoPressa.

Директор Центра исследований океана при Парижском католическом институте Кристиан Буше назвал песок "главным вызовом XXI века".

Новости Под Киевом нашли незаконную точку добычи песка

"Этот материал является наиболее распространенным и часто используемым продуктом. Песок есть везде, в наших автомобилях, во всем, что касается строительства, но также и в тех нишах, где мы этого не ожидаем, таких как сельскохозяйственные удобрения", – отметил он.

По различным оценкам, на планете ежегодно добывается от 40 до 50 млрд тонн песка. В целом, каждый человек на Земле потребляет 18 кг песка в день.

Этот ресурс из-за легкодоступности многие ошибочно считают неисчерпаемым, однако для регенерации песка требуются тысячи лет.

Соответствующий материал играет непосредственную роль в окружающей среде.

"Это явление оказывает прямое влияние на население: уничтожение флоры, засоление сельскохозяйственных угодий – все это вызывает драму в сельском хозяйстве некоторых стран", – подчеркнул Буше.

"С учетом постоянно растущего спроса, простоты добычи и доступности этого ресурса во всем мире появились настоящие песчаные мафии, которые не стесняются применять насилие для обеспечения контроля над этим выгодным рынком", – резюмировал Педуцци.

На планете ежегодно добывается от 40 до 50 млрд тонн песка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Погребы на Киевщине зафиксировали 200 тысяч тонн незаконно добытого песка.

Этот объект закрывали и конфисковывали спецтехнику, однако в начале года на точке началось оживление.

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