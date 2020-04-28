Главный просчет Путина: Financial Times назвала ошибку Кремля

Решение президента России Владимира Путина спровоцировать ценовую войну с Саудовской Аравией накануне коронакризиса было катастрофическим просчетом.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Репутация Владимира Путина как гениального тактика всегда была преувеличена. Однако, по любым меркам, выбор момента в его решении спровоцировать войну с Саудовской Аравией из-за цен на нефть в прошлом месяце - незадолго до того, как пандемия коронавируса стала вынуждать экономики всего мира к блокировкам, снижая спрос на нефть - был катастрофическим", – говорится в статье.

МВФ прогнозирует, что в этом году российский ВВП может сократиться на 5,5%, а по оценкам экономистов из московского либерального Института Гайдара, снижение составит 7-12%, что приведет к дефициту бюджета. Между тем, пакет государственной поддержки в условиях пандемии к настоящему моменту составляет менее 3% ВВП, что составляет лишь небольшую долю по сравнению с пакетами большинства развитых стран. При этом поддержку получат лишь крупные компании, а не малые предприятия и простые россияне.

Владимир Путин oblgazeta.ru

По словам экс-министра финансов Алексея Кудрина, без работы могут остаться 8 млн россиян. Поскольку две трети граждан не имеют сбережений, это может привести к реальным страданиям

"Но даже сейчас вероятность того, что оппозиция "усилится настолько, что станет угрожать будущему Путина, невелика; россияне демонстрировали необычайную способность противостоять трудностям", – пишет FT.

Тем не менее, олигархи и силовики, которые считают его своим гарантом, будут следить за признаками ослабления его власти.

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