Главный механик "Альткома": "Никто не верил, что компания выживет и вернется. А мы это сделали"

До 2014 года компания "Альтком", специализирующаяся на строительстве дорог и крупных инфраструктурных проектов вроде мостов и аэропортов, занимала лидирующие позиции в отрасли по Украине. И работала не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. А потом началась война – и основные ресурсы донецкой компании остались в оккупации, а от былого размаха не осталось и следа. Ситуация была настолько критической, что стоял даже вопрос о банкротстве "Альткома".

Но год за годом компания прикладывала сверхусилия – и постепенно возрождалась. И сейчас снова выполняет крупные государственные проекты. И мечтает о большем.

О работе в карантин, о том, как война ударила по "Альткому" и чуде, которое помогло возродить компанию, об обновлении парка спецтехники, а также об амбициозных планах вернуться в топ-обойму лучших дорожностроительных компаний OBOZREVATEL рассказал начальник управления механизации ФПГ "Альтком" Руслан Гостев.

Руслан Гостев, начальник управления механизации ФПГ "Альтком"

– Для бизнеса длительный карантин в Украине стал большим ударом. Как компания "Альтком" переживает эти сложные времена? Есть работа у вас?

– В этом году мы работаем на нескольких государственных объектах в Киевской, Полтавской, Запорожской, Николаевской областях. Работаем также в аэропорту "Борисполь". Выиграли тендер по строительству аэропорта в Виннице, но там еще к работе не приступали…

Все наши объекты – действующие. Они все работают.

– Получается, карантин вы особо не ощущаете?

– Ощущаем. У нас есть сложности по доставке людей, по перемещению между участками. Ведь в течение нескольких месяцев остановлено автобусное и железнодорожное сообщение. Так что доставку людей от одного участка к другому нам пришлось полностью брать на себя.

И даже в таких сложных условиях мы развиваемся. В этом году мы закупаем более 100 единиц различной техники ведущих мировых брендов – Wirtgen group, JCB, Volvo, Caterpillar, Bomag и других.

В этом году "Альтком" закупил дорожно-строительную технику лучших производителей

Процесс закупки продолжается до сих пор. Всю технику, которую мы уже получили, мы сразу же вводим в эксплуатацию и отправляем на участки, где мы работаем – в Запорожской, Николаевской, Полтавской областях…

Все, что было на складах в Украине, мы уже получили и пустили в работу. Сейчас начали получать спецтехнику из-за границы. По мере поступления она также быстро оформляется и едет на участки.

– Ввозить технику сейчас удается без проблем?

– Проблемы были с оформлением. Поскольку регистрационные центры не работали, у нас автотранспорт "завис". И лишь с 12 мая, когда они возобновили cвою работу, мы наконец начали получать номера. Хотя до сих пор часть машин стоят – и мы пока не можем их оформить, получить на них страховку, госномера, техпаспорта для того, чтобы транспорт мог начать работать в Украине. Это тоже сложности.

Все остальные проблемы – текущие.

– Какие шаги предпринимаете, чтобы обезопасить своих рабочих от заражения коронавирусной болезнью?

– Мы ввели масочный режим. Несмотря на то, что люди работают на свежем воздухе, у каждого есть по 3-4 маски. Мы их специально заказывали, их отшивали по стандартам. Дважды в день эти маски меняют, стирают, пропаривают утюгом. И все без исключения – кто работает на дороге, на лопате – придерживаются масочного режима. Также мы обеспечиваем наших людей антисептиками.

– Из всех проектов, которыми сейчас занимаетесь, какие вы бы назвали среди самых амбициозных, самых серьезных?

– Прежде всего это бетонная дорога Решетиловка-Днепр и развязка в населенном пункте Бутенки. Это первая цементно-бетонная дорога. Трасса Н-31, Решетиловка-Днепр. Мы сейчас укладываем бетон, приступили к работам на ней еще в прошлом году.

Работы на трассе Н-31

Наша компания, построившая две лучшие в Украине взлетные полосы – во Львове и Донецке, реализовавшая масштабные проекты за границей, в том числе, аэропорты Дашогуз и Туркменабат в Туркменистане – является лидером в строительстве дорог из бетона.

Первым нашим проектом, который принципиально отличался от того, что мы делали раньше, стала бетонная взлетная полоса в Донецке. Строить ее мы начали в 2008 году, завершили - в 2011-м. Параллельно делали сложную новую взлетку во Львове к Евро-2012. И с тех пор мы остаемся лучшими в строительстве бетонных дорог. Это объективный факт.

И я безмерно горжусь тем, что представляет собой компания "Альтком" сейчас – после всех тех испытаний, которые выпали на нашу долю с началом войны.

– Война на Донбассе сильно ударила по компании?

– Очень. Мы ведь корнями – из Донецка. Практически все наши сотрудники, которые жили и работали в Донецке, у которых там были семьи – очень пострадали, когда в регионе началась война. Люди оставались без жилья, без имущества…

Наше предприятие тоже пострадало. Все наши центральные базы, базы механизации, автобазы были в Донецке. В оккупированном городе, в частности, в донецком аэропорту осталось очень много нашей техники.

Я не знаю, как мы выжили. Честно... Никто не верил, что "Альтком" вернется. И посмотрите на нас сегодня! Мы не только вернулись, но и стремительно развиваемся.

Мы предлагаем людям достойную зарплату. Мы активно набираем работников на новые вакансии. Потому что на каждую из 100 единиц новой техники, которую мы сейчас закупаем, нам нужны минимум два сотрудника, которые будут работать на ней посменно. Если же учесть отпуска и больничные - и того больше.

Александр Тисленко Новое время

Пожалуй, самый большой наш "капитал" - это наши сотрудники. В компании работают люди, которые с нами по 10-15 и более лет. Те, кто строил не только в Украине, но и за рубежом. На все наши международные объекты мы всегда посылали десант из украинских специалистов, которые там налаживают работу и передают ее местным, а затем остаются только на ключевых должностях.

– За границей работают не только ваши сотрудники?

– Дело в том, что во всех международных контрактах, которые мы выигрывали, всегда было ограничение: процент собственных работников не может превышать 20-30% от общего количества задействованных рабочих. То есть, на каждых 30 украинцев по условиям контракта нанимали 70 человек из местного населения.

– Планируете снова выходить на международный уровень?

– А мы не прекращали работать в других странах. И в Ираке, и в Туркменистане у нас есть действующие проекты. В Ираке мы заканчиваем делать дорогу Румайла-Басра-Багдад протяженностью 114 км. Работаем в районе Басры, где у нас есть большая база, техника и асфальтные заводы. Это трасса Р-8, у них она называется А-1. Так называемая "дорога жизни", по которой в 1993 году, когда проводилась операция "Буря в пустыне", ехали американцы на танках, чтобы захватить Багдад. Этот автобан в 1984 году построили немцы, а мы практически закончили его полную реконструкцию.

Продолжаем работать и в Туркменистане. Мы уже там построили 2 аэропорта и 8 мостов.

– А в Украине? Сколько у вас сейчас проектов в нашей стране?

– Мы работаем в Полтавской области на двух участках дороги на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский, в районе Лубнов. Также на трассе Р-60 Ромны-Конотоп-Пирятин ведутся работы в районе Лохвицы. На дороге Н-31 у нас участок в районе Решетиловки, 150-155 км и на 129-131 км развязка с бетонной дорогой первой категории, до и после развязки.

В Николаевской области работаем на автодороге Н-14 Николаев-Кропивницкий, где ведется строительство нескольких участков новой цементо-бетонной дороги.

В Херсонской области "Альтком" проводит ремонт моста и подходов к нему в районе села Мыловое.

Кроме того, у нас есть несколько объектов в Запорожской области, в частности – дорога государственного значения Н-30, км 112-143, в районе Конских Раздоров и под Бердянском.

– Немало работы.

– Да. До войны мы работали везде, от Львова до Донецка и от Чернигова до АР Крым. По сравнению с довоенными объемами сегодня наша "география", безусловно, несколько скромнее.

Но наши планы – амбициозны. Благодаря нашим руководителям, коллективу компании, а в первую очередь - Александру Валерьевичу (А.В. Тисленко. - Ред.), собственнику компании "Альтком", мы их непременно реализуем.

Я давно работаю в отрасли дорожного строительства и знаю: тех, кто поработал в "Альткоме", в другие компании готовы брать с минимальным собеседованием. Потому что у нас работают лучшие. Потому что дороги, которые мы строили больше 10 лет назад – стоят до сих пор. На той же трассе Киев-Одесса – много наших участков. У них уже прошло по два гарантийных срока. Но с момента строительства в 2006 году там до сих пор лежит наш асфальт. Эти дороги выдерживают потоки грузового транспорта вот уже 14 лет - и спокойно прослужат еще не один год.

А это значит, что мы хорошо делаем свою работу.