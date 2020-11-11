Главного контрабандиста Украины заметили с замглавы Одесской таможни

Заместителя руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика заметили в компании с Орестом Фирманюком, которого называют главным контрабандистом Украины.

В частности, Пудрик и Шерман поужинали в киевском ресторане "Велюр". Об этом в Telegram сообщил журналист Евгений Плинский.

"Не, ну разве это не красиво? Контрабандист Фирманюк и Шерман ужинают в "Велюре" с Денисом Пудриком. Поужинали, кассу за октябрь свели, фирмы на ноябрь Дениске озвучили и побежали", – пишет журналист.

"Каких вам еще реформ не хватает? Такой прозрачной таможня еще не была", – иронизирует Плинский.

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