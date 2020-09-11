Главного антикоррупционера на Галицкую таможню хотят найти на оклад в 5000 грн и за два дня

Валентина Гембарская Экономика 16:13, 11.09.2020 Обновлено: 16:16, 11.09.2020

Галицкая таможня Гостаможслужбы разместила вакансию на должность главного госинспектора по противодействию таможенным правонарушениям с окладом 5500 грн.

Об этом стало известно из портала вакансий "Новая государственная служба". Отмечается, что человека на занимаемую должность планируют найти за три дня. Поскольку дата размещения вакансии 8 сентября, а конечная дата подачи – 11 сентября.

Вакансия главного антикоррупционера на Галицкую таможню
"Новая государственная служба"

Указаны следующие квалификационные требования:

  • Образование – Высшее, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра

  • Опыт работы – Не требуется

  • Владение государственным языком – Свободное

В частности, заработная плата включает:

  • должностной оклад – 5500 грн;

  • прибавку за специальное звание должностных лиц таможенных органов;

  • прибавку за выслугу лет;

  • другие надбавки, доплаты и премии.

Следует указать, что вакансия временная – на период действия карантина и еще два месяца после него.

Приказ о поиске кандидата
"Новая государственная служба"
Приказ о поиске кандидата
"Новая государственная служба"

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила схему на таможенном посту "Городок" Галицкой таможни. Работники таможни организовали коррупционную схему ввоза автомобилей под видом запчастей.

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