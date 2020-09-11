Главного антикоррупционера на Галицкую таможню хотят найти на оклад в 5000 грн и за два дня
Галицкая таможня Гостаможслужбы разместила вакансию на должность главного госинспектора по противодействию таможенным правонарушениям с окладом 5500 грн.
Об этом стало известно из портала вакансий "Новая государственная служба". Отмечается, что человека на занимаемую должность планируют найти за три дня. Поскольку дата размещения вакансии 8 сентября, а конечная дата подачи – 11 сентября.
Указаны следующие квалификационные требования:
Образование – Высшее, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра
Опыт работы – Не требуется
Владение государственным языком – Свободное
В частности, заработная плата включает:
должностной оклад – 5500 грн;
прибавку за специальное звание должностных лиц таможенных органов;
прибавку за выслугу лет;
другие надбавки, доплаты и премии.
Следует указать, что вакансия временная – на период действия карантина и еще два месяца после него.
Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила схему на таможенном посту "Городок" Галицкой таможни. Работники таможни организовали коррупционную схему ввоза автомобилей под видом запчастей.