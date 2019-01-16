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''Главное, чтобы царь был сыт'': россиян разозлило предложение ввести новый налог

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В России пользователи сети резко раскритиковали предложение ввести налог на выезд при пересечении государственной границы, который составит 500 рублей (около 210 гривен).

‏"Да нормально, россияне не жадные, будут и этот налог платить и еще 100 налогов… Главное, чтобы царь со свитой были сыты и обуты", – пишет в Twitter DjNil.

“Можно просто ввести налог на жизнь. И побольше, чтобы знали, где живут", – отметил Алексей Плигин.

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"Подкину идею – священнослужители могут предложить ввести в России налог на Святой Дух и воздух, как его составляющее", – заявил Sasha Avdeev.

‏"Больше, больше налогов для россиян... Когда не умеешь зарабатывать, придумываешь, как отобрать", – подчеркнул Начальник паники.

"Точно, со всех сторон нужно обложить налогами, хочешь выехать плати налог, не хочешь выехать плати налог", – резюмировал Клептократ.

''Главное, чтобы царь был сыт'': россиян разозлило предложение ввести новый налог
''Главное, чтобы царь был сыт'': россиян разозлило предложение ввести новый налог
''Главное, чтобы царь был сыт'': россиян разозлило предложение ввести новый налог
''Главное, чтобы царь был сыт'': россиян разозлило предложение ввести новый налог

Как сообщал OBOZREVATEL, представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма РФ хотят, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

По их подсчетам, реализация предложенной инициативы способна принести дополнительно около 35 млрд рублей (14,6 млрд гривен) в год.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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