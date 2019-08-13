"Главная табачная проблема ЕС": как работает контрабанда сигарет из Украины

Журналист Евгений Плинский заявил, что Украина стала для Европейского Союза главной табачной проблемой.

В 2014 году в ЕС из Украины ввезли около 500 млн сигарет. Спустя два года контрабанда достигла 5,8 млрд сигарет, сообщает он на своем Youtube-канале.

По словам журналиста, в Украине есть три источника для контрабанды:

внутренне легальное производство;

внутренне нелегальное производство;

нелегальный импорт.

Новости В Крыму близкая к Януковичу фирма поднялась на нелегальных сигаретах

В первом случае известные табачные гиганты изготовляют продукцию, часть которой идет на внутренний рынок страны, а часть – идет нелегально в ЕС. Контрабандисты скупают сигареты большим оптом за наличку и аккумулируют на больших складах.

Второй вариант – нелегальные фабрики, которые работают на Западной Украине. Они выпускают малоизвестные дешевые сигареты и подделки известных брендов.

Данная продукция скупается контрабандными группами и свозится в приграничные районы на склады.

Третий пункт – нелегальный импорт – является самым большим каналом поставок сигарет в ЕС. На рынке Украины можно встретить табачную продукцию из Беларуси, ОАЭ, Китая, России, Румынии, Молдовы.

"Это все результат коррупции нашей таможни и спецслужб. Пропуская их внутрь страны, они формируют черную дыру, в которой этих сигарет нет, но по факту они есть", – подчеркнул Плинский.

Контрабанда сигарет из Украины в ЕС достигла 5,8 млрд единиц

В качестве примера такого завоза он приводит продукцию белорусской фабрики "Неман". Она производит дешевые сигареты исключительно для контрабандного рынка Европы.

Ящик (50 блоков) сигарет производства "Неман" стоит до 80 долларов, в Украине его продадут за 240 долларов, в Польше – 600, а в Германии – 800.

Таким образом, контрабандисты, вложив 77 тысяч долларов за контейнер сигарет (960 ящиков), получат 770 тысяч долларов, реализуя продукцию в ЕС.

Вложив 77 тысяч долларов, контрабандисты могут получить 770 тысяч Youtube Евгений Плинский

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине электронные и электрические сигареты могут приравнять к обычным.

В Верховной Раде уже зарегистрировали проект закона №9058, который ставит целью уменьшить употребление е-сигарет "путем запрета их употребления, спонсорства, рекламы и стимулирования продаж".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!