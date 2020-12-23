Главарь "ЛНР" "похоронил" вузы: "республике" нужна дешевая рабочая сила
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сократил количество бюджетных мест в вузах оккупированных районов Луганской области с 8 до 5 тысяч. По его словам, это позволит повысить уровень образования
"Есть категория детей, у которых, возможно, нет склонности к учебе, но у них достаточно серьезная склонность делать что-то своими руками. Остальные дети... пойдут в средние профессионально-технические образовательные учреждения, где будут готовиться специалисты, которые на сегодняшний день необходимы нашей "республике". Это слесари, это электросварщики, шахтеры, металлурги, работники сельского хозяйства", – заявил Пасечник, которого в Twitter цитирует журналист Денис Казанский.
"Пасечник радостно объявил, что урезает количество бюджетных мест в вузах "ЛНР". Открыто говорит, что не нужны "республике" специалисты с высшим образованием, а нужны слесари и шахтеры", – отметил Казанский.
По его словам, таким образом главари "ЛНР" признали, что им нужна лишь дешевая и бесправная рабочая сила на отжатые заводы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник похвастался тем, что оккупированные районы Луганской области практически полностью обеспечивают себя мясом и молочными продуктами, яйцами, крупами, мукой и хлебобулочными изделиями собственного производства. Соответствующее заявление террористов стало объектом насмешек в сети.
Ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.
Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.
Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.