Главарь 'ЛНР' 'похоронил' вузы: 'республике' нужна дешевая рабочая сила

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сократил количество бюджетных мест в вузах оккупированных районов Луганской области с 8 до 5 тысяч. По его словам, это позволит повысить уровень образования

"Есть категория детей, у которых, возможно, нет склонности к учебе, но у них достаточно серьезная склонность делать что-то своими руками. Остальные дети... пойдут в средние профессионально-технические образовательные учреждения, где будут готовиться специалисты, которые на сегодняшний день необходимы нашей "республике". Это слесари, это электросварщики, шахтеры, металлурги, работники сельского хозяйства", – заявил Пасечник, которого в Twitter цитирует журналист Денис Казанский.

"Пасечник радостно объявил, что урезает количество бюджетных мест в вузах "ЛНР". Открыто говорит, что не нужны "республике" специалисты с высшим образованием, а нужны слесари и шахтеры", – отметил Казанский.

По его словам, таким образом главари "ЛНР" признали, что им нужна лишь дешевая и бесправная рабочая сила на отжатые заводы.

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