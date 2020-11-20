Главарь 'ДНР' пообещал врачам пенсию из-за COVID-19: санитары и 'скорые' возмутились

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал так называемый указ, согласно которому стаж для пенсии за выслугу лет медицинским работникам, имеющим дело с зараженными коронавирусной инфекцией, будет начисляться по системе "день за два".

Однако сотрудники "скорой помощи" и младший медицинский персонал раскритиковали Пушилина, поскольку они повышенных выплат не получат. Об этом в Twitter пишет блогер "Хочу домой".

"Да, скорые – опять никак. Защитных средств нет, ковидные не платят. И сиди в мороз 2-5 часов на вызове без защиты", – пишет местная жительница Ольга Васильева.

"Почти декоративный "указ", – резюмировала блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, который в 2014 году сбежал в РФ, пожаловался на коллапс в "Л/ДНР" из-за коронавируса. Он заявил, что на подконтрольных этим группировкам территориях Донбасса не хватает врачей и лекарств для борьбы с COVID-19.