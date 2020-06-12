Руководители таможенной и фискальной служб Украины будут уволены, если не увеличат плановые поступления в государственный бюджет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" 12 июня. Прямая трансляция программы велась на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Напомним, исполняющими обязанности руководителей служб являются Игорь Муратов (налоговая) и Михаил Титарчук (таможенная).

"Мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года. Руководству налоговой и таможенной службы поставлены задачи увеличить плановые поступления на 10-15%. Если руководство налоговой и таможни не справится, они будут уволены", – сказал Марченко.

Он добавил, что майский план общего фонда государственного бюджета выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также должны выполнить.

Министр добавил, что половину региональных руководителей таможенных служб и две трети топ-чиновников налоговой службы уже уволили из-за неэффективной работы.

"Никто не будет терпеть ни коррупцию, ни схемы, ни на таможне, ни в налоговой. Мы уже провели три коллегии таможенной службы. Уволили 50% региональных таможенников, 2/3 налоговой службы также уволены. То есть мы делаем определенные ротации. Я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Все равно есть контрабанда", – заявил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обнародован топ преступных схем с наибольшими потерями для бюджета Украины. На первом месте – контрабанда и "серый" импорт.