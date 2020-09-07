Глава Житомирской ОГА объявил о победе над "янтарной мафией"

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что в регионе больше нет незаконной добычи янтаря и вся она будет легализована.

Его слова приводит в интервью с чиновником "Интерфакс-Украина".

"Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам-правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я имею огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона", – сказал он.

Бунечко напомнил, что был принят закон об урегулировании добычи янтаря, он может быть не совершенен, но в него можно вносить изменения.

"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение как гражданина, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, легализуя полученные средства, выкупят те участки. И будут делать все по закону, чтобы не оставлять кратеры, а делать рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области 16 апреля начались лесные пожары. Они уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

Как оказалось, они стали следствием масштабной добычи янтаря в регионе.