Глава 'Укрзалізниці' рассказал о будущем пассажирских перевозок

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что железнодорожный оператор должен стать прибыльным. Для этого нужного, по крайней мере, сделать пассажирское направление безубыточным.

"Это будет достигаться заключением публичных договоров с заинтересованными в пассажирских перевозках сторонами. Чтобы возмещения перевозки льготников происходило не через год после того, как железная дорога эти услуги предоставила", – сообщил Жмак в интервью "Экономической правде".

По его словам, сейчас задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен.

"Если мы эти долги погасим, то будет возможность сделать пассажирские перевозки хотя бы безубыточными. Среди необходимых шагов – оптимизация, приоритет электропоездам с сидячими местами, оптимизация движения", – подчеркнул Жмак.

Глава "Укрзалізниці" добавил, что железнодорожном оператору также нужно избавиться от непрофильных бизнесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці".

По его словам, президент Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.