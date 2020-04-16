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16 апреля • обновлено в 14:13
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Глава "Укрпошти" пригрозил сотрудникам за посещение церкви на Пасху

1.3т
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Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский пообещал принудительно отправить в двухнедельный отпуск сотрудников, которые посетят богослужение на Пасху во время карантина.

Об этом он написал в Facebook в среду, 15 апреля.

"Я очень надеюсь и верю (что особенно важно в эти дни), что Вы прислушаетесь к моей просьбе. Но в случае, если нет, я буду настоятельно рекомендовать Вашим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения Вами массовых служб в эти дни (включая "чистый четверг"), отправить Вас в оплачиваемый, а случае его отсутствия, неоплачиваемый отпуск сроком на 2 недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что Вы здоровы", — написал он.

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Смелянский также отметил, что в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет. Также, по его словам, он оставляет за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. грн, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, в случае, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса. А в Храме Великомученика и целителя Пантелеимона в городе Днипро, священник причащал верующих с одной ложки, несмотря на пандемию.

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Темы
Карантин в Украине Пасха
Персона
Игорь Смелянский
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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