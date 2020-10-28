Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги

Власти Украины решили использовать часть средств из COVID-фонда на ремонт и строительство дорог, поскольку нужно было решать кризис не только в медицине, но и в экономике.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укравтодора" Александр Кубраков. По его словам, весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса – не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда.

"В то же время государство пошло путем использования мер как на поддержание системы здравоохранения, так и экономики. А как подтверждают исследования Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения – экономические последствия коронакризиса могут привести к большему количеству смертей, чем собственно от болезни", – пояснил Кубраков.

По его словам, "Укравтодор" эффективно распоряжается средствами COVID-фонда.

"Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается – план в 4000 км будет выполнен", – добавил Кубраков.

Он считает успехом, что не смотря на пандемию не было остановлено дорожний проект. Речь идет о миллиардных оборотах средств в украинской экономике.

"Эти 35 млрд грн которые в итоге "Укравтодор" получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. В открытом доступе официальная презентация наших планов – где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником Большого строительства дорог, как "дополнительное бюджетное финансирование". Это должны были быть деньги "Нафтогаза", который он получил от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", – сказал руководитель "Укравтодора".

Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда пошли на дороги Facebook Кубракова

Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда пошли на дороги Facebook Кубракова

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Кубраков заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло ошибочно.

По состоянию на 1 октября в "коронавирусном" фонде остался 41 млрд грн. 25 млрд уже потратили на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам, закупки оборудования и индивидуальной защиты. В то же время ни один тендер на закупку аппаратов ИВЛ не состоялся.