Глава "Укравтодора" отменил закупку элитных авто и начал расследование

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен.

Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей выбирали недорогие авто базовой комплектации", – сообщил Кубраков.

"В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов – в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение. Спасибо общественности и журналистам за внимательность", – резюмировал глава "Укравтодора".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.