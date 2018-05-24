Глава "Украинской биржи" подал в отставку

Глава "Украинской биржи" Олег Ткаченко подал в отставку, которую уже утвердил биржевой совет.

"Я прожил с УБ существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", – заявил Ткаченко, говорится на сайте фондовой площадки.

Совет "Украинской биржи" также принял решение с 1 июня делегировать полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления фондовой площадки его первому заместителю Евгению Комиссарову.

"Сложно переоценить вклад Ткаченко в развитие биржи. Таких профессиональных и одновременно неравнодушных специалистов на нашем рынке немного. Мне было очень приятно работать с Олегом в одной команде и надеюсь, что он останется на фондовом рынке, и у нас еще будет возможность и повод сотрудничать", – прокомментировал отставку глава совета "Украинской биржи" Артемий Ершов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина внесла "Московскую биржу", которая владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых бирж, в санкционный список.