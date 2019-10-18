"Дополнительные 20 млрд": глава Счетной палаты указал на нюанс с госбюджетом

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что у Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен.
Соответствующие средства могут поступить за счет рентной платы пользования недрами (15,2 млрд гривен), а также НДС с ввезенных на территорию страны товаров, сообщил Пацкан во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 18 октября.
У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен
Кроме того, он обратил внимание на социальную составляющую государственного бюджета – прожиточный минимум.
"Предложенный прожиточный минимум в 1,7 раза меньше его фактического размера. А по оценке экспертов вдвое меньше уровня абсолютной бедности", – подчеркнул Пацкан.
В частности, предложенный прожиточный минимум 2189 грн гривен, а фактический – 3669 гривен.
Предложенный прожиточный минимум в 1,7 раза меньше его фактического размера
У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен
Как сообщал OBOZREVATEL:
В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.
Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.
Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.
Верховная Рада в понедельник, 16 сентября, опубликовала текст проекта закона о государственном бюджете Украины.
В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.
При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.