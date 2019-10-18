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18 октября • обновлено в 15:22
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"Дополнительные 20 млрд": глава Счетной палаты указал на нюанс с госбюджетом

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что у Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен.

Соответствующие средства могут поступить за счет рентной платы пользования недрами (15,2 млрд гривен), а также НДС с ввезенных на территорию страны товаров, сообщил Пацкан во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 18 октября.

У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен

У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен

Кроме того, он обратил внимание на социальную составляющую государственного бюджета – прожиточный минимум.

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"Предложенный прожиточный минимум в 1,7 раза меньше его фактического размера. А по оценке экспертов вдвое меньше уровня абсолютной бедности", – подчеркнул Пацкан.

В частности, предложенный прожиточный минимум 2189 грн гривен, а фактический – 3669 гривен.

Предложенный прожиточный минимум в 1,7 раза меньше его фактического размера

Предложенный прожиточный минимум в 1,7 раза меньше его фактического размера

У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен

У Украины есть возможность пополнить государственный бюджет в 2020 году на дополнительные 20,8 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Валерий Пацкан
Место
Украина
Тег
бюджет
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