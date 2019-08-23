"За идиотов держите?" Главный таможенник Одессы уволен после конфликта с Зеленским

Экс-глава Государственной фискальной службы Александр Власов, ранее вступивший в конфликт с президентом, уволен с должности главы Одесской таможни.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Увольнение Власова подтвердил также врио главы ГФС Денис Гутенко.

Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Власова уволили с должности

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе заявил, что Власов должен покинуть пост и. о. главы ГФС, поскольку он не уволил руководителей таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Вы нас всех тут за идиотов держите?" — обратился тогда президент к Власову.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я узнал об этом не из Фейсбука, а из реальных документов", — сказал Зеленский.

Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение и. о. председателя ГФС в соцсети об увольнении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

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