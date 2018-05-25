Глава НКРЭКУ уходит в отставку: кто будет заниматься тарифами в Украине

В Украине через несколько дней истекает срок полномочий действующего главы Национальной комиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Уже вскоре определять политику в сфере тарифообразования будет новый состав комиссии. Сейчас на должность главы комиссии претендует больше 10 человек.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в комиссии, Вовк на вторую каденцию претендовать не будет. Так, одно из требований к новому кандидату – 5 лет работы в энергетике, в то время как у действующего главы комиссии есть всего лишь трехлетний опыт. "Изменится состав комиссии, что будет дальше, я не могу сказать. Время покажет. Сейчас НКРЭКУ работает согласно закону, я не могу сказать, что что-то делается не так. Надеюсь, и следующий состав будет придерживаться этих принципов. Будет меняться политика или нет – никто не знает", - рассказал источник.

В то же время сам Дмитрий Вовк информацию о своем уходе из комиссии по телефону OBOZREVATEL комментировать отказался. Главные претенденты на должность главы комиссии: Александр Формагей (работал членом НКРЭКУ), Алена Антонова (ДТЭК), Дмитрий Коваленко (Госэнергоэффективность) и Оксана Кривенко (замдиректора одного из департаментов НКРЭКУ).

Дмитрий Вовк nerc.gov.ua

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду. Комиссия – главный регулятор рынка. Пока еще действующий глава комиссии был назначен по приказу президента исполняющим обязанности в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До этого Вовк работал в компаниях ICU и Roshen.

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