Глава НБУ сказал, когда Украина получит транш МВФ и чем грозит срыв
Национальный банк Украины ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда МВФ по программе stand-by в конце 2020 года.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.
Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.
"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украинапотеряла доверие со стороны МВФ.
22 октября МВФ назвал главные условия нового транша для Украины.