Глава НБУ сказал, когда Украина получит транш МВФ и чем грозит срыв

Валентина Гембарская Экономика 14:41, 22.10.2020 Обновлено: 15:02, 22.10.2020

Национальный банк Украины ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда МВФ по программе stand-by в конце 2020 года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.

"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.

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