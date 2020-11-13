Глава НБУ пояснил, будут ли массово печатать деньги

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Глава НБУ пояснил, будут ли массово печатать деньги

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что правительство не будет печатать деньги, чтобы закрыть дефицит в 270 миллиардов гривен, который заложен в бюджете на следующий год.

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название" – сообщил Шевченко в интервью "Голосу Америки" .

По его словам, запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур.

"Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка", – резюмировал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о необходимости начать печатать деньги из-за критической ситуации, которая сложилась в Украине. Милованов отметил, что сейчас все страны несут огромные бюджетные дефициты, потому что поддерживают свои экономики.