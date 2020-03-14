Глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что в условиях усиленной турбулентности на мировых рынках из-за коронавируса критически важным для Украины является заключение программы сотрудничества с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook. Такое заявление прозвучало на встрече с послами и временно поверенными в делах стран "Большой семерки" – Великобритании, Италии, Канады, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии – и Европейского союза.

"Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ", – отметил глава НБУ.

Сотрудничество с МВФ

Смолий рассказал, что эффект от распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины "до сих пор ограничен и имеет нейтральное влияние, однако в будущем она может почувствовать определенное влияние".

Как было отмечено, распространение коронавируса рискует привести к рецессии мировой экономики и замедлении украинской. Следовательно, решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% имеет целью поддержать украинскую экономику в такие сложные времена, пояснили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ собирается и дальше сотрудничать с Украиной, в частности, дать ей деньги по новой программе.

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