Глава НБУ назвал последствия повышения минимальной зарплаты

Повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос и, соответственно, экономику на этапе восстановления.

Такое заявление сделал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина. По его словам, повышение зарплаты с 4700 до 5 тысяч гривен почти не скажется на общем уровне инфляции.

Комментируя поднятие минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен, чиновник отметил, что сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году.

"Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", – пояснил Шевченко.

По мнению главы НБУ, важен такой показатель как коэффициент сбережений населения.

"Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения... Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать его монетарными методами", – добавил Шевченко.

OBOZREVATEL подробно разобрался в нюансах повышения в Украине уже с 1 сентября минимальной зарплаты.

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