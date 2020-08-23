Глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос и, соответственно, экономику на этапе восстановления
По его словам, это не должно существенно сказаться на уровне инфляции
По мнению главы НБУ, важен такой показатель как коэффициент сбережений населения
Глава НБУ назвал последствия повышения минимальной зарплаты. sigmatv.com.ua
Повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос и, соответственно, экономику на этапе восстановления.
Такое заявление сделал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина. По его словам, повышение зарплаты с 4700 до 5 тысяч гривен почти не скажется на общем уровне инфляции.
Комментируя поднятие минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен, чиновник отметил, что сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году.
"Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", – пояснил Шевченко.
По мнению главы НБУ, важен такой показатель как коэффициент сбережений населения.
"Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения... Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать его монетарными методами", – добавил Шевченко.
OBOZREVATEL подробно разобрался в нюансах повышения в Украине уже с 1 сентября минимальной зарплаты.
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