Глава НАПК рассказал, как КСУ дал топ-чиновникам "зеленый свет" на коррупцию

Роман Груша Экономика 13:33, 3.11.2020 Обновлено: 13:33, 3.11.2020

Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный Суд Украины своим решением освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В свою очередь это дает государственным служащим "зеленый свет" скрыть свое состояние и избежать ответственности. Об этом пресс-служба НАПК сообщила на Facebook.

"Граждане имеют право знать, а не догадываться, о состоянии чиновников. Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии – это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", – отметил Новиков.

По его словам, пока ситуация вокруг решения Конституционного Суда не будет урегулирована, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

До соответствующего решения КС должностные лица были обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК.

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