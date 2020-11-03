Глава НАПК рассказал, как КСУ дал топ-чиновникам "зеленый свет" на коррупцию
Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный Суд Украины своим решением освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии.
В свою очередь это дает государственным служащим "зеленый свет" скрыть свое состояние и избежать ответственности. Об этом пресс-служба НАПК сообщила на Facebook.
"Граждане имеют право знать, а не догадываться, о состоянии чиновников. Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии – это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", – отметил Новиков.
По его словам, пока ситуация вокруг решения Конституционного Суда не будет урегулирована, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.
До соответствующего решения КС должностные лица были обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
Судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.
Решением Конституционного суда Украины НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, который необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.