"Честный профессионал": Гончарук поблагодарил главу налоговой

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что по предварительным данным налоговая выполнит план по поступлениям в государственный бюджет Украины по итогам февраля.

Он также добавил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно будет обеспечивать соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации при возмещении налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", – подчеркнул Верланов на совещании с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Со своей стороны премьер поблагодарил Верланова за работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.

"Сейчас коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил ту операцию, которую мы сегодня, собственно, и представляем. Идея очень проста: украинское правительство, украинское государство должно защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному. Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно" – резюмировал Гончарук.

Премьер поблагодарил Верланова за работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов Facebook Алексея Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL:

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