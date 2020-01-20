Маркарова в декабре получила зарплату меньше, чем ее замы: появился документ

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в декабре 2019 года получила 66 тыс. грн зарплаты.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос издания "Украинские новости". При этом издание отмечает, что зарплата заместителей чиновницы составила от 96 тыс. до 158 тыс. гривен, при этом государственный секретарь министерства получил 193 тыс. гривен.

Оксана Маркарова slovoidilo.ua

Всего за декабрь Маркарова получила 66 тыс. 387 гривен, из которых должностной оклад за фактически отработанное время составил 16 тыс. гривен. Также чиновница получила надбавки в размере 20 тыс. 320 гривен, премия составила 30 тыс. гривен, командировочные – в размере 4560 гривен, индексация – 67 гривен.

Остальные сотрудники ведомства получили такие суммы:

Юрий Гелетий заработал 118 426 гривен (в частности, его премия составил 65 000 гривен);

Юрий Джигирь – 95 734 гривни (премия – 65 000 гривен);

Геннадий Плис – 157 736 гривен (премия – 65 000 гривен, материальная помощь на оздоровление – 55 770 гривен);

Василий Шкураков – 98 527 гривен (премия – 65 000 гривен);

Павел Ходаковский – 136 690 гривен (премия – 65 000 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов – 41 170 гривен);

Константин Ващенко – 193 160 гривен (надбавка за выполнение особо важной работы эксперта по реформам – 60 220 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем – 86 860 гривен).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Впоследствии Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!