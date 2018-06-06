Отставка Данилюка: Кабмин принял важное решение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности.

"После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров", – написал Гройсман в Facebook.

В частности, премьер акцентировал внимание на решении Данилюка написать письмо с жалобами послам G7.

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"Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", – отметил глава Кабмина.

По словам Гройсмана, Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды.

"Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно", – резюмировал премьер-министр.

Верховная Рада уже получила проект постановления об увольнении Данилюка с должности министра финансов.

КМУ

Во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка. В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Напомним, что Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.