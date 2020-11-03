Глава КСУ прописался в доме члена команды "Слуги народа" – расследования

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прописан в доме в коттеджном городке "Конек" (Жуков остров, рядом с Конча-Заспой), который принадлежит члену команды "Слуги народа" Сергею Левченко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Судя по фотографиям в Instagram Левченко, с главой суда его связывают дружеские отношения.

Коттеджный городок "Конек" Bihus Info

декларация Тупицкого Bihus Info

"Мы нашли общие фото Левченко с Тупицким, которые были сделаны во время празднования Крещения, заграничной рыбаки и тому подобное. В Instagram Сергея Левченко есть и фото в кресле судьи Конституционного суда Украины", – сказано в материале.

Совместные фото Левченко с Тупицким Bihus Info

Совместные фото Левченко с Тупицким Bihus Info

Фото Левченко в кресле судьи КСУ Bihus Info

В доме, кроме Тупицкого, согласно его электронной декларации, прописалась также его жена и дети.

"На каких условиях глава Конституционного суда получил прописки в имении, принадлежащем Левченко – неизвестно. Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов. Более того, по информации из реестра недвижимости, Левченко в "Коньке" кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив", – указывают журналисты.

Левченко – донецко-киевский бизнесмен, является руководителем и совладельцем фирмы "КНЗС" и "К252". С таким же названием есть ресторанный комплекс вблизи Конча-Заспы. На нынешних местных выборах он был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от команды "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что теща председателя Конституционного Суда Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом, хотя работала фармацевтом.