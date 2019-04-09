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Глава крупнейшей соцсети Twitter получает $1 в год: документ

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Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.

Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам. "Господин Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40", — говорится в документе.

Как отмечается, соответствующее решение глава Twitter принял в знак "приверженности и веры в долгосрочный потенциал" компании.

Джейк Дорси

Джейк Дорси

Reuters

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Кроме того, Дорси отказался от компенсаций за 2015, 2016 и 2017 годы, говорится в отчёте.

Глава крупнейшей соцсети Twitter получает $1 в год: документ

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал банковский чек на 100 тысяч долларов (часть зарплаты главы Белого дома) в пользу Министерства внутренней безопасности страны. Соответствующие средства поступят на счета ведомства в качестве пожертвования.

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Место
США
Теги
СШАзарплатаTwitter
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